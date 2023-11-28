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13:22, 28 ноября 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о методах борьбы с пылевыми клещами на постельном белье

Фото: TinoFotografie / Shutterstock / Fotodom

Избежать появления пылевых клещей на постельном белье поможет проветривание помещения, считает врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Шатилова. Об этом и некоторых других методах борьбы с этими незаметными глазу паукообразными она рассказала «Ленте.ру».

Шатилова объяснила: постельное белье может собирать домашнюю пыль, пот и чешуйки кожи человека и его домашних животных, что создает идеальные условия для размножения пылевых клещей. По словам врача, сами по себе клещи не опасны, но они могут спровоцировать симптомы аллергии и бронхиальной астмы у людей, склонных к этим заболеваниям.

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Пылевые клещи, как отметила дерматолог, живут в любых закрытых помещениях, обитают в пыли и питаются частичками кожи. Когда человек с аллергией или астмой вдыхает фрагменты клещей или их экскременты, у него могут возникнуть кожная сыпь, аллергический насморк, зуд в глазах и затрудненное дыхание, добавила она.

Сильная и опасная для жизни реакция на пылевых клещей развивается редко. Но если вы подозреваете у себя аллергию на них, лучше обратиться к врачу-аллергологу, чтобы поставить точный диагноз и при необходимости начать лечение

Анастасия Шатиловаврач-дерматолог

Кроме того, собеседница «Ленты.ру» рекомендовала соблюдать меры предосторожности, в частности, следить за чистотой в доме — регулярно вытирать пыль, пылесосить и проводить влажную уборку, особенно в спальне. «Если вы пользуетесь постельным бельем, которое нельзя стирать, вы можете обрабатывать его паром или холодом, чтобы убить пылевых клещей. Для этого следуйте рекомендациям производителя — как правило, они указаны на упаковке товара», — посоветовала врач.

Хорошей мерой профилактики появления пылевых клещей Шатилова назвала проветривание помещения. Это поможет снизить количество пылевых клещей и других аллергенов.

Постарайтесь не захламлять помещение. Мягкие игрушки, стопки книг, старые газеты и ковры — идеальные места для размножения пылевых клещей. Если избавиться от домашней библиотеки нельзя, регулярно протирайте ее от пыли, а игрушки стирайте

Анастасия Шатиловаврач-дерматолог

По словам Шатиловой, даже если человек полностью здоров, менять постельное белье рекомендуется не реже чем раз в 10-14 дней, а если его регулярно пачкают питомцы, дети и другие члены семьи — чаще. Кроме того, частота смены постельного белья зависит от типа кожи и степени потоотделения тех, кто на нем спит. Например, человеку с жирной проблемной кожей или гипергидрозом, то есть повышенной потливостью, нужно менять постельное белье чаще, чем раз в неделю, подытожила дерматолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Триша Пасрича предупредила, что неправильный выбор туалетной бумаги и ошибки при ее использовании могут привести к воспалению и геморрою. Она посоветовала действовать осторожно и промокать загрязненный участок так, чтобы не травмировать нежные ткани анальной области.

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      Наталья Обрядина
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