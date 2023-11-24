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09:32, 24 ноября 2023Забота о себе

Врачи предупредили о распространенной ошибке в туалете

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Неправильный выбор туалетной бумаги и ошибки при ее использовании могут привести к воспалению и геморрою, предупредила врач-гастроэнтеролог Триша Пасрича. Ее мнение приводит Daily Mail.

Пасрича считает, что, хотя некоторые специалисты называют использование биде вместо туалетной бумаги наиболее безопасным способом туалетной гигиены, проблема не в самом продукте, а в способе его применения. Она советует действовать осторожно и промокать загрязненный участок так, чтобы не травмировать нежные ткани анальной области. «Агрессивное трение и чистка, особенно с использованием мыла и других гигиенических средств, могут вызвать раздражение и зуд», — отметила специалистка. Она добавила, что в некоторых случаях постоянно травмирование приводит к геморрою, вздутию вен в толстой кишке и кровотечению.

При этом при выборе туалетной бумаги она посоветовала отдавать предпочтение многослойным и неотбеленным вариантам.

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Гастроэнтеролог предупредила еще об одной распространенной ошибке в туалете. По ее словам, многие при очистке совершают движение сзади вперед, что приводит к попаданию фекальных бактерий в уретру и развитию воспалений мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

Ранее пульмонолог Олег Абакумов перечислил меры профилактики цистита, при котором воспаляется мочевой пузырь. Он посоветовал не использовать для интимной гигиены ароматизированные средства, а также соблюдать несколько правил в туалете.

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      Екатерина Улитина
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