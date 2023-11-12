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18:22, 12 ноября 2023Забота о себе

Врач назвал способы избежать распространенной пикантной проблемы со здоровьем

Фото: CGN089 / Unsplash

Воспаление мочевого пузыря — цистит — возникает не из-за переохлаждения, а из-за инфекций, рассказал пульмонолог Олег Абакумов. В своем Telegram-канале врач назвал способы избежать распространенной пикантной проблемы со здоровьем.

Врач обратил внимание, что цистит чаще возникает у женщин, так как уретра находится рядом с влагалищем и анальным отверстием, и инфекциям проще попасть в организм. Яркими симптомами цистита, по словам Абакумова, являются постоянные позывы в туалет «по-маленькому», боль внизу живота и промежности, неприятный запах мочи и невозможность мочиться струей (моча капает мелкими порциями).

В зоне риска развития заболевания находятся беременные женщины, женщины в период менопаузы, пациенты с камнями в мочевом пузыре, а также с диабетом и ВИЧ, уточнил врач.

Цистит может появиться внезапно даже из-за состава любимой пены для ванны. Тогда от нее надо отказаться. И в период восстановления пить больше жидкости, чтобы очистить мочевой пузырь и уретру

Олег Абакумовврач

По словам эксперта, возможно снизить риск развития цистита, следуя простым правилам. Например, врач призвал не использовать ароматизированную пену для ванн, мыло или тальк вокруг гениталий. Также, по его словам, лучше принимать душ, а не ванну, чтобы избежать контакта с химическими средствами.

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Необходимо пить как можно больше жидкости, чтобы исключить распространение бактерий, при этом, отметил Абакумов, в туалет надо идти по первому требованию организма.

«Всегда вытирайте попу спереди назад, когда идете в туалет, и помните про мытье сразу после секса, — прокомментировал он. — Носите нижнее белье из хлопка, откажитесь от обтягивающей одежды».

Если же цистит все же проявился, необходимо первым делом отказаться от секса, заявил Абакумов. Напоследок пульмонолог посоветовал обратиться к врачу и следовать всем его назначениям.

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      Алиса Дмитриева
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