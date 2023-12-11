15-летний российский подросток сбежал из дома ради польского шенгена

Курский подросток сбежал из дома и перелез через пограничный забор ради шенгена

Подросток из Курска сбежал из дома и перелез через пограничный забор ради польского шенгена. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

Как выяснило издание, 15-летний россиянин собрал рюкзак и прибыл в Багратионовск. Там юноша планировал перебраться через забор и оказаться в Польше. При этом у юноши не было визы, а его родители не были в курсе этой затеи. Попав за границу, подросток подошел к таможенникам и попросил их помочь с оформлением шенгена.

Поляки посмотрели у мальчика документы и решили отправить его обратно в Россию. На данный момент его отвезли в центр временного размещения, там он пробудет до приезда родителей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома замуж и пропала. Отмечалось, что девочка села в автомобиль Lada и уехала в неизвестном направлении. Мать и отец россиянки тогда предполагали, что школьницу могли украсть родственники-цыгане, чтобы насильно выдать замуж без их согласия.