Chery пообещала выпустить в России машины на альтернативных источниках энергии

«Автостат»: в 2024-м Chery выпустит 7 машин на альтернативных источниках энергии

В 2024 году Chery выпустит в России автомобили на альтернативных источниках энергии. Выпустить семь машин под новым суббрендом пообещал руководитель марки Chery NEV Дмитрий Максимов, его слова приводит портал «Автостат».

Пять новинок будут гибридными, а две — с электрическим двигателем. Одними из них станут Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. Также во второй половине 2024 года в продажу поступит флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 с гибридным двигателем и седан бизнес-класса Arrizo 8. В сегменте B компания также представит кроссовер Chery Tiggo 4 PRO.

Одним из двух электрокаров в сегменте А компания выпустит в России ситикар eQ1. Также Chery представит автомобиль C-класса eQ7.

По словам гендиректора компании «Чери Автомобили Рус» Владимира Шмакова, бренд с рабочим названием Chery NEV (New Energy Vehicle), будет заниматься гибридными автомобилями и электрокарами. Для продажи автомобилей будет создана отдельная дилерская сеть, которая будет транслировать мягкий дизайн, ориентированный на экологию и на комфорт пребывания клиента в шоуруме.

Опрошенные CNBC эксперты увидели в снижении цен на электромобили проблемы для рынка. По их словам, за год стоимость машин с электрическим двигателем снизилась на треть, что говорит о падении спроса. Как отметил исполнительный аналитик поисковой системы для подержанных автомобилей iSeeCars Карл Брауэр, у электромобилей слишком высокая стоимость и слишком много ограничений. Низкая стоимость подержанного авто может стать помехой для внедрения электрокаров, добавили в компании Edmunds.