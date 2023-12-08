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17:09, 8 декабря 2023Экономика

В снижении цен на электромобили увидели проблемы для рынка

CNBC: низкая стоимость перепродажи мешает внедрению электромобилей

Фото: Unsplash

Снижающиеся цены на электромобили могут стать сдерживающим фактором для широкого внедрения такого транспорта. Проблемы для рынка электрокаров увидели опрошенные CNBC эксперты.

За последний год цены на электрокары снизились на 30 процентов, что заставило представителей отрасли усомниться в сохраняющемся спросе на них. Как отметил исполнительный аналитик поисковой системы для подержанных автомобилей iSeeCars Карл Брауэр, у электромобилей слишком высокая стоимость и слишком много ограничений.

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Несмотря на то что владеть электрическим транспортом выгоднее, особенно на фоне растущих цен на бензин, они все еще недоступны для потребителей из-за высоких процентных ставок, добавил генеральный директор Recurrent Скотт Кейс. Важным фактором при определении общей стоимости владения машиной является цена ее перепродажи. Низкая стоимость подержанного авто может стать помехой для внедрения электрокаров, добавили в компании Edmunds.

«Русский» электрокар из Китая оказался слишком дорогим для россиян. Автомобиль i-Sky российского бренда Evolute, изготовляемый на заводе в Липецкой области, оценили в четыре миллиона рублей, и рядовой гражданин такую сумму за автомобиль из китайских частей не заплатит, заявил автоэксперт Олег Осипов. Интерес к продукту со стороны чиновников, каршеринговых сервисов и госструктур вряд ли позволит сделать его реализацию массовой, отметил он.

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      Вячеслав Агапов
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