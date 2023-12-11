В Хорватии оценили последствия сделки Москвы и Эр-Рияда для Байдена

Advance: сделка России и Саудовской Аравии приведет к победе Трампа над Байденом

Сделка Москвы и Эр-Рияда в деле снижения добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит элиты США поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

По мнению журналиста, это станет причиной победы Трампа над нынешним главой государства Джо Байденом. Он считает, что на Ближнем Востоке происходят «тектонические изменения», связанные с упадком влияния Вашингтона.

«Акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на "поддержке" плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили ее в недостаточной мере», — указал автор.

Роша напомнил о визите Байдена в Эр-Рияд в 2022 году, когда он не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. Провал Байдена дорого обойдется президенту США, оценил последствия журналист. «Нефтяная элита не простит этого Джо Байдену и сделает все, чтобы вернуть Дональда Трампа к власти», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд 6 декабря. Российский лидер провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.