Путин прилетел в ОАЭ и затем отправится в Саудовскую Аравию. О чем будут говорить лидеры стран?

Президент России Владимир Путин прилетел в ОАЭ для переговоров

Президент России Владимир Путин в среду, 6 декабря, прилетел на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Следом он отправится в Саудовскую Аравию.

Оба визита политика в страны Ближнего Востока займут сутки, поскольку на следующий день у него вновь запланированы крупные мероприятия. Как рассказали в Кремле, на повестке дня будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой [нефтяной] области всегда на повестке дня Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия являются членами ОПЕК+, альянса производителей нефти, который на прошлой неделе согласился продлить и углубить сокращение добычи нефти.

Путин и президент ОАЭ пообщаются тет-а-тет

После официальной встречи в аэропорту и встречи во дворце планируется провести переговоры в составе делегаций, поделился помощник президента Юрий Ушаков. Затем глава российского государства и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщаются тет-а-тет.

Фото: Андрей Гордеев / POOL / РИА Новости

Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, актуальные международные проблемы с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке.

Визит свидетельствует о росте уверенности России на фоне затяжного конфликта на Украине, а также блокировки нового пакета американской военной помощи Киеву и устойчивости российской экономики в условиях санкций, пишет Bloomberg.

В Эр-Рияде Путин встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

В Кремле сообщили, что в рамках визита в Саудовскую Аравию Владимир Путин встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Прежде всего, стороны затронут вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах.

Сначала переговоры в Эр-Рияде пройдут на уровне делегаций.

Достаточно плотная российско-саудовская координация в формате [ОПЕК+] является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке Юрий Ушаков помощник президента России

В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, а также глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От администрации президента в состав делегации включены помощники Юрий Ушаков, Игорь Левитин, Максим Орешкин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Ранее в Кремле отметили, что влияние мер ОПЕК+ на мировой нефтерынок носит отложенный характер. Координация России с партнерами по сырьевой сделке продолжится, заявил Песков.