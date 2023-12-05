Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:38, 5 декабря 2023Экономика

В Кремле оценили влияние мер ОПЕК+ на мировой нефтерынок

Песков: влияние решений ОПЕК+ на мировой нефтерынок носит отложенный характер

Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Влияние решений стран-участниц ОПЕК+ на мировой нефтяной рынок носит отложенный характер. Координация России с партнерами по сырьевой сделке продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Прайм».

Пресс-секретарь президента призвал не ждать моментального эффекта от решения стран ОПЕК+ дополнительно сократить объемы суточной нефтедобычи. Это обусловлено «определенными инерционными процессами» на глобальном сырьевом рынке. «Мировой нефтяной рынок — очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект (от решений ОПЕК+ — прим. «Ленты.ру») оказывается отложенным», — заключил Песков.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении стран-участниц ОПЕК+ суммарно сократить объемы добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Утверждалось, что крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в сутки соответственно. Эта мера должна будет вступить в силу в начале 2024 года.

При этом министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд допустил продление добровольных ограничений на нефтедобычу и после первого квартала 2024 года. По его словам, отмена меры станет возможна только после изменения рыночных условий и стабилизации биржевых цен на нефть на приемлемом для участников ОПЕК+ уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

      В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

      Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

      В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

      В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

      В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

      Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

      В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости