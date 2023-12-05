В Кремле оценили влияние мер ОПЕК+ на мировой нефтерынок

Песков: влияние решений ОПЕК+ на мировой нефтерынок носит отложенный характер

Влияние решений стран-участниц ОПЕК+ на мировой нефтяной рынок носит отложенный характер. Координация России с партнерами по сырьевой сделке продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Прайм».

Пресс-секретарь президента призвал не ждать моментального эффекта от решения стран ОПЕК+ дополнительно сократить объемы суточной нефтедобычи. Это обусловлено «определенными инерционными процессами» на глобальном сырьевом рынке. «Мировой нефтяной рынок — очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект (от решений ОПЕК+ — прим. «Ленты.ру») оказывается отложенным», — заключил Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении стран-участниц ОПЕК+ суммарно сократить объемы добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Утверждалось, что крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в сутки соответственно. Эта мера должна будет вступить в силу в начале 2024 года.

При этом министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд допустил продление добровольных ограничений на нефтедобычу и после первого квартала 2024 года. По его словам, отмена меры станет возможна только после изменения рыночных условий и стабилизации биржевых цен на нефть на приемлемом для участников ОПЕК+ уровне.