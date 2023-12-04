В Саудовской Аравии не исключили продления ограничений на нефтедобычу

Министр Салман: Саудовская Аравия может продлить ограничения на нефтедобычу

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд допустил продление добровольных ограничений на нефтедобычу после первого квартала 2024 года. Речь идет о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Бен Салман пообещал, что ограничения будут исполнены в полном объеме. Решение об отмене добровольного сокращения суточной нефтедобычи будут отменены только после изменения рыночных условий и стабилизации биржевых цен на нефть на приемлемом для участников ОПЕК+ уровне. По его словам, добровольное сокращение нефтедобычи со стороны стран картеля к настоящему времени уже привело к увеличению мирового спроса на сырье.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении участников ОПЕК+ суммарно сократить объемы добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Утверждалось, что крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в сутки соответственно. Эта мера должна будет вступить в силу в начале 2024 года.

При этом новые установленные квоты вызвали несогласие со стороны делегации Анголы. Ее глава Педру Эставио, в частности, заявил, что африканская страна не будет добывать 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, как того требуют в организации, а нарастит добычу сырья в январе 2024 года до 1,8 миллиона баррелей в день. На этом фоне агентство Bloomberg указало на риски серьезного раскола внутри нефтяного альянса.