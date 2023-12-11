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12:24, 11 декабря 2023Забота о себе

Фитнес-тренер назвал простые способы убрать живот до Нового года

Тренер Филиппенко призвал делать скручивания, чтобы убрать живот до Нового года

Фото: Unsplash

Мастер-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко рассказал, что убрать живот за короткое время можно с помощью нескольких упражнений. Эти простые способы специалист назвал «Ленте.ру».

Упражнения на пресс — скручивание и планка — отличный способ избавиться от живота до Нового года, считает Филиппенко. Он призвал выполнять их, чтобы укрепить и тонизировать область живота и сделать его более плоским и подтянутым. При выполнении этих упражнений важно правильно контролировать движения и не перенапрягаться, чтобы избежать травм, подчеркнул специалист.

Кроме того, советую больше ходить пешком — это простое и доступное упражнение, которое помогает сжигать калории и ускорять обмен веществ. Ходьба активизирует мышцы ног, ягодиц и пресса. Регулярные прогулки улучшают общую физическую форму и способствуют похудению

Роман Филиппенкомастер-тренер
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Также Филиппенко напомнил, что для достижения желаемого результата необходимо сочетать физические упражнения с правильным питанием. «Старайтесь употреблять здоровую пищу, богатую овощами, фруктами, белками и полезными жирами. Ограничьте потребление сахара, соли и обработанных продуктов», — посоветовал специалист.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал спортивный минимум для поддержания здоровья и продления молодости. Для этого он посоветовал заниматься спортом три раза в неделю — в спортзале или дома.

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      Вера Владзиевская
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