Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе

Певец Филипп Киркоров признался, что скучает по поездкам в троллейбусе

Российский певец Филипп Киркоров признался, что тоскует по поездкам в троллейбусе, которые каждый день совершал во времена своего студенчества. Об этом он рассказал в интервью блогеру и рэп-исполнителю Эльдару Джарахову, выпуск доступен на YouTube.

Звезда ответил на вопрос о том, есть ли вещи, по которым он скучает. «Я скучаю по своим поездкам на троллейбусе в училище Гнесиных. Я садился на троллейбус "Б" — "букашка" мы его называли — на Садовом кольце… То есть я садился на Земляном Валу в эту "букашку" утром, в восемь или семь тридцать, и вот так по Садовому кольцу до Смоленки. И 45 минут — 50 занимала эта дорога до училища Гнесиных. И вот это вот пять лет метро, троллейбусов, "Баррикадная"...» — поделился воспоминаниями певец.

Киркоров также отметил, что Московский метрополитен — самый красивый в мире. При этом он добавил, что не знает, сколько сейчас стоит поездка на метро.

В октябре певец SHAMAN сообщил, что иногда ездит на метро, чтобы не опаздывать.