Наличие коронавируса у Пахмутовой опровергли

Директор фонда Пахмутовой заявил, что у композитора простуда

Сообщения о том, что у 94-летней вдовы лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус, не являются правдой. Об этом заявил директор фонда Пахмутовой. Его слова приводит РИА Новости в Telegram-канале.

«Есть простуда, но ничего такого, о чем пишут сейчас в новостях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Отмечалось, что пианистка находится в инфекционном отделении больницы, у нее наблюдаются такие симптомы, как боль в горле, сухой кашель и повышенная температура.

Об экстренной госпитализации композитора стало известно 7 декабря. Она почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику, где ей поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.