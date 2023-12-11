Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:39, 11 декабря 2023Культура

Наличие коронавируса у Пахмутовой опровергли

Директор фонда Пахмутовой заявил, что у композитора простуда

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сообщения о том, что у 94-летней вдовы лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус, не являются правдой. Об этом заявил директор фонда Пахмутовой. Его слова приводит РИА Новости в Telegram-канале.

«Есть простуда, но ничего такого, о чем пишут сейчас в новостях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Отмечалось, что пианистка находится в инфекционном отделении больницы, у нее наблюдаются такие симптомы, как боль в горле, сухой кашель и повышенная температура.

Об экстренной госпитализации композитора стало известно 7 декабря. Она почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику, где ей поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Танки ВСУ атаковали сразу два региона России. Что известно о нападении?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Тина Кунаки и Эмили Ратаковски поделились совместными снимками в бикини

      Покинувший Россию известный комик избавился от жилья в центре Москвы

      Российского вратаря выбрали первой звездой недели в НХЛ

      Покрытый снегом россиянин устроил стрельбу во дворе дома

      Наличие коронавируса у Пахмутовой опровергли

      Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в России оценили

      Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости