Назван новый «приют» для миллиардеров мира

Bloomberg: Абу-Даби стал новым местом притяжения миллиардеров

Новым «приютом» для миллиардеров стала столица ОАЭ Абу-Даби, где с 2017 года более чем в сто раз выросло число зарегистрированных фирм. Об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, привлекательным для богачей всего мира на фоне снижения популярности Каймановых и Британских Виргинских островов регион делают гарантии защиты активов, конфиденциальность и налоговые преимущества, в том числе возможность извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения.

К слову, в России готовы исключить государство из списка офшоров после того, как Москва и Абу-Даби снимут имеющиеся «два-три вопроса», рассказал в сентябре замминистра финансов Алексей Сазанов. ОАЭ остаются одной из немногих дружественных стран в перечне, из-за чего компании со структурами там не могут рассчитывать в России на государственные субсидии и некоторые налоговые льготы.

В числе «переехавших» в зону Абу-Даби агентство, в частности, называет экс-гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио. В конце 2022 года россиянина Павла Дурова, имеющего также гражданства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ, признали самым богатым жителем Эмиратов.