Пассажир позволил стюардессе покормить сына с ложечки и был пристыжен в сети

Стюардесса Singapore Airlines покормила с ложечки ребенка пассажира и вызвала споры в сети. Подробности сообщает издание Business Insider.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе сингапурской авиакомпании из Лос-Анджелеса в Токио 4 декабря. Предприниматель Майкл Резерфорд летел в бизнес-классе с пятилетним сыном. В своих соцсетях пассажир опубликовал видео, на котором бортпроводница кормит мальчика с ложечки.

«У нас лучший полет за всю историю, и от этого он стал еще более совершенным», — написал Резерфорд и был пристыжен подписчиками. Пользователи раскритиковали американца за то, что он позволил члену экипажа так заботиться о своем ребенке.

«Отличный сервис, но совершенно ненужный. Родителям должно быть стыдно», «У стюардессы и так достаточно работы», «Бортпроводники не няни. Они здесь для безопасности пассажиров», — писали они в комментариях.

Однако не все сочли поведение путешественника недопустимым. «Так мило», «Маленький человек живет лучшую жизнь», — комментировали пользователи.

Резерфорд рассказал журналистам, что стюардесса сама предложила ему покормить сына. «Она проявила к нему столько доброты, держа его за руку, разговаривая с ним», — отметил он. А представители авиакомпании заявили, что были рады теплому отношению сотрудницы к пассажирам на борту.