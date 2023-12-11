Популярная певица появилась на публике в пиджаке на голое тело

Американская певица Жанель Монэ появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

38-летняя знаменитость посетила вечеринку, организованную BOSS и Hexclad в Майами, в брючном костюме из шелка белого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что пиджак инфлюэнсер надела на голое тело, а в качестве обуви она выбрала черные босоножки на каблуках. Из аксессуаров на ней были золотые серьги.

В то же время на лицо исполнительницы нанесли нюдовый макияж, сделав акцент на губах с помощью розовой помады. Волосы она оставила распущенными.

В мае Жанель Монэ также поделилась видео в откровенном образе в честь выхода новой песни Lipstick Lover. Певица позировала перед фотографом в бассейне, распустив при этом волосы. Исполнительница надела короткие шорты черного цвета и белую мокрую футболку со словом Pleasure, из-под которой виднелась ее оголенная грудь.