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01:00, 12 мая 2023Ценности

Популярная певица снялась в мокрой футболке без белья в честь выхода новой песни

Певица Жанель Монэ снялась в мокрой белой футболке без белья в честь выхода новой песни

Фото: @janellemonae

Американская певица Жанель Монэ поделилась видео в откровенном образе в честь выхода новой песни Lipstick Lover. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость позировала перед фотографом в бассейне, распустив при этом волосы. Популярная исполнительница надела короткие шорты черного цвета и белую мокрую футболку со словом Pleasure, из-под которой виднелась ее оголенная грудь. На размещенных кадрах видно, что Монэ снялась без нижнего белья, а также отказалась от макияжа и аксессуаров.

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Подписчики восхитились внешним видом звезды в комментариях под публикацией, которая набрала почти шесть миллионов просмотров. «Шикарна», «Вау», «Сексуально», «Самая лучшая», «Люблю тебя», «Ты супер», — высказывались многочисленные поклонники.

В апреле британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала стройную фигуру в облегающих брюках во время прогулки. На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.

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Карина Черных
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