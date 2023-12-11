Пранкеры Вован и Лексус снимут сериал о своей деятельности

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) анонсировали новый проект. Как сообщает ТАСС, они планируют снять сериал о своей деятельности.

«Я думаю, что в ближайшем будущем мы снимем сериал по мотивам нашей деятельности», — заявил Столяров. Он добавил, что они с коллегой также планируют выпустить книги, посвященные их пранкам.

При этом Столяров затруднился сказать, когда именно их сериал и книги увидят свет. «Просто времени сейчас на все не хватает. Снимаем программы на телевидении, записываем новые материалы, ходим на мероприятия», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что на Первом канале начала выходить авторская программа Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ». В эфире передачи они показывают фрагменты пранков и обсуждают их с приглашенными гостями.

Вован и Лексус — российские пранкеры, которые разыгрывают по телефону политиков, деятелей культуры и других известных личностей. Они беседовали с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, писательницей Джоан Роулинг и многими другими людьми.