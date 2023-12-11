Россиянам предложили сыграть в шашки в минус сорок на стульях изо льда

В Якутии прошли соревнования по экстремальным молниеносным шашкам

В Якутске прошли состязания по экстремальным молниеносным шашкам — жителям города предложили сыграть на улице при температуре в минус сорок, сидя на стульях изо льда. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, партии игрались не только между гроссмейстерами — против них состязались и зрители. На опубликованных фото с соревнований видно, что участники одеты в утепленные штаны и куртки с мехом, а их лица раскраснелись от мороза.

«Надеемся, что данные соревнования станут традиционными и будут привлекать в наш вид спорта еще больше людей», — приводит портал слова директора шахматно-шашечного центра Якутии Матрены Ноговицыной.

Ранее сообщалось, что в Якутии прошел международный чемпионат по традиционному оленеводству — на нем команды из российских регионов заняли все призовые места.