Российский пассажирский самолет замерз в 30-градусный мороз

TourDom: рейс из Абакана в Москву пришлось перенести из-за замерзания самолета

Рейс российской авиакомпании из Абакана в Москву пришлось перенести из-за замерзания самолета в 30-градусный мороз. Об этом пишет TourDom.

По данным портала, изначально вылет планировался в 9:45 по местному времени (5:45 по московскому) в понедельник, 11 декабря. Оказавшись на борту, пассажиры заметили в иллюминаторах необычную спецтехнику. Путешественникам объяснили, что службы аэропорта при помощи тепловых пушек пытаются отогреть рабочие узлы лайнера. Издание уточняет, что этого сделать не удалось и вылет пришлось отложить до вечера.

Туристы рассказали журналистам, что им пообещали замену борта. Известно, что части пассажиров предоставили гостиницы, а местных жителей отправили по домам.

Ранее в российском регионе самолет с пассажирами экстренно сменил курс после взлета. Воздушное судно авиакомпании «ИрАэро», следовавшее из Талакана, Якутия, в Иркутск, вернулось в аэропорт вылета.

