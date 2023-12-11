Полковник СБУ Костенко: ВСУ не могут противостоять ВС РФ из-за качества оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в интервью телеканалу НТА.

По его словам, на ход боевых действий влияют многочисленные факторы, первый из которых — оружие. «Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор, как говорится, или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией», — отметил он.

Украинский военный указал на превосходство российского оружия над украинским. Разведчик подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ обгоняют украинскую армию по качеству и количеству авиации, дальнобойных ракет, артиллерии. «У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим», — добавил он. Костенко считает, что западные страны отвернулись от Киева.

Ранее немецкий таблоид Bild писал, что Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи западных стран.