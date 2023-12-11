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15:51, 11 декабря 2023Бывший СССР

Сотрудники одесских военкоматов стали ловить призывников в автобусах

В Одессе сотрудники ТЦК стали ловить призывников в автобусах и маршрутках

В Одессе сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) стали ловить призывников в автобусах и маршрутках. Об этом со ссылкой на публикации в соцсетях сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

На опубликованных кадрах, заснятых одним из водителей, видно, как работники ТЦК остановили маршрутку, чтобы проверить в ней наличие мужчин, попадающих под мобилизацию и пригодных для воинской службы.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских военкоматов начали искать уклоняющихся от призыва молодых людей в спортзалах. В частности, подобные рейды прошли в Ужгороде, Львове, Мукачево, Хусте и Киеве.

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      Алевтина Запольская
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