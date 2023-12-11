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16:26, 11 декабря 2023Мир

Справивший нужду в прямом эфире кандидат в президенты США смутил Маска

Кандидат в президенты США Рамасвами сходил в туалет в эфире с Илоном Маском

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами забыл выключить микрофон и сходил в туалет в прямом эфире c несколькими публичными личностями в X (бывший Twitter). Справляющий нужду политик смутил американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

После того, как Рамасвами обнаружил, что его микрофон не выключен, он извинился перед участниками трансляции. «Надеюсь, тебе лучше», — обратился к нему Маск. Кандидат на пост главы государства ответил, что чувствует себя отлично.

В тот момент прямой эфир слушало около 100 тысяч человек.

Ранее Рамасвами заявил, что действующий президент США Джо Байден — марионетка в руках закулисного руководства, которую легко контролировать. По его словам, участие нынешнего американского лидера в президентских выборах в 2024 году является фарсом.

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      Семен Александров
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