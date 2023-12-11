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01:36, 11 декабря 2023Россия

В МИД России рассказали о проработке вопроса о трибунале для руководства Украины

Мирошник: решение по трибуналу для руководства Украины прорабатывается

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины прорабатывается, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает телеканал СТВ.

Как уточнил дипломат, украинское руководство понесет наказание за свои действия. По его словам, в каком формате это будет происходить — политический вопрос. «Чем ближе будет к окончанию специальной военной операции (СВО), чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал», — указал он.

Как уточнил Мирошник, мировому сообществу необходимо определить, в каком суде будет происходить процесс.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим совершил множество преступлений, которые потянут на международный трибунал.

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      Марина Совина
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