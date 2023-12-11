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12:54, 11 декабря 2023Экономика

В структурной перестройке увидели угрозу для российской экономики

Аналитик РАН Широв: перестройка может привести к спаду зарплат в ряде отраслей
СюжетГособоронзаказ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Бесконтрольная перестройка российской экономики может привести к снижению зарплат в ряде отраслей, связанных с секторами услуг и торговли. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Его слова приводит «Прайм».

Чтобы избежать подобных последствий «форсированного структурного сдвига», перестройку российской экономики необходимо сбалансировать, уточнил аналитик. В противном случае он может выйти из-под контроля и привести к «сильному перекосу в области оплаты труда и связанным с ним проблемам в сфере ЖКХ, торговли, сельского хозяйства» в результате массового перетока кадров из сферы услуг в производство, пояснил Широв.

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Переток кадров в производственный сектор представляет опасность для российской экономики, так как неизвестно, как долго сохранится рост машиностроительных производств, включая гособоронзаказ, добавил эксперт. Если не просчитать заранее всех последствий, вовлечение все большего числа специалистов в оборонный сектор может оказаться «чрезвычайно болезненным» для российской экономики, заключил Широв.

Ранее аналитики Института экономики РАН предрекли российской экономике «иранское» будущее. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе главными рисками для ВВП РФ станет угроза стагфляции, ловушка бюджетного стимула и негативные последствия «экономики сопротивления». На этом фоне специалисты спрогнозировали сохранение высокой инфляции, значительной роли государственных заказов в производственных секторах и невозможность уйти от сырьевой специализации из-за технологических ограничений.

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      Анатолий Акулов
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