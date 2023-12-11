Российской экономике предрекли «иранское» будущее

Аналитики РАН: Россия может столкнуться со стагфляцией по аналогии с Ираном

В среднесрочной перспективе экономика России может столкнуться с теми же рисками, что и Иран, ВВП которого продолжает оставаться под давлением масштабных международных санкций. В число главных уязвимостей аналитики Института экономики РАН включили угрозу стагфляции, «ловушки» бюджетного стимула и негативные последствия «экономики сопротивления», сообщает РБК.

Эксперты прогнозируют сохранение «тренда застоя с негативной траекторией» в сочетании с высокой инфляцией для российской экономики. В дальнейшем ВВП страны продолжит оставаться в изоляции от ведущих глобальных рынков в сочетании с падением производительности и ростом госзатрат на преодоление кризиса. На этом фоне добиться устойчивого роста национальной экономики будет крайне сложно.

С учетом системных санкций главным драйвером роста российской экономики останется государственный спрос в виде заказов, закупок и инвестиций. Однако продолжительная опора исключительно на «бюджетный стимул» окажется «крайне уязвимой», предупреждают эксперты. При таком раскладе приоритетные сектора экономики получат больше инвестиционных вливаний, чем остальные, а общий рост государственных расходов не позволит рассчитывать на существенное увеличение господдержки на стабильной основе.

Еще одним риском для российской экономики аналитики назвали негативные последствия от проводимой местными властями так называемой политики «сопротивления» по аналогии с Ираном. В число главных угроз от такого курса эксперты назвали невозможность уйти от «сырьевой специализации» из-за технологических ограничений, в результате которых все большее число предприятий будут использовать устаревшее оборудование. Акцент же на диверсификацию экспорта с Запада на Восток делает российскую экономику зависимой от спроса со стороны азиатских стран. «Восточные партнеры прагматично используют тот факт, что новые рынки нужны подсанкционной экономике больше, чем она нужна им», — резюмировали эксперты РАН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с начала действия масштабных международных санкций России пришлось мобилизовать все имеющиеся ресурсы для предотвращения обвала экономики. При этом он отметил, что «ни одна страна мира теоретически не в состоянии была бы выдержать такой удар». В то же время Песков посетовал на недостаточные темпы роста российской экономики (увеличение ВВП ожидается на уровне трех процентов по итогам 2023 года) на фоне внешнего давления.