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09:01, 11 декабря 2023Экономика

Российской экономике предрекли «иранское» будущее

Аналитики РАН: Россия может столкнуться со стагфляцией по аналогии с Ираном

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В среднесрочной перспективе экономика России может столкнуться с теми же рисками, что и Иран, ВВП которого продолжает оставаться под давлением масштабных международных санкций. В число главных уязвимостей аналитики Института экономики РАН включили угрозу стагфляции, «ловушки» бюджетного стимула и негативные последствия «экономики сопротивления», сообщает РБК.

Эксперты прогнозируют сохранение «тренда застоя с негативной траекторией» в сочетании с высокой инфляцией для российской экономики. В дальнейшем ВВП страны продолжит оставаться в изоляции от ведущих глобальных рынков в сочетании с падением производительности и ростом госзатрат на преодоление кризиса. На этом фоне добиться устойчивого роста национальной экономики будет крайне сложно.

С учетом системных санкций главным драйвером роста российской экономики останется государственный спрос в виде заказов, закупок и инвестиций. Однако продолжительная опора исключительно на «бюджетный стимул» окажется «крайне уязвимой», предупреждают эксперты. При таком раскладе приоритетные сектора экономики получат больше инвестиционных вливаний, чем остальные, а общий рост государственных расходов не позволит рассчитывать на существенное увеличение господдержки на стабильной основе.

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Еще одним риском для российской экономики аналитики назвали негативные последствия от проводимой местными властями так называемой политики «сопротивления» по аналогии с Ираном. В число главных угроз от такого курса эксперты назвали невозможность уйти от «сырьевой специализации» из-за технологических ограничений, в результате которых все большее число предприятий будут использовать устаревшее оборудование. Акцент же на диверсификацию экспорта с Запада на Восток делает российскую экономику зависимой от спроса со стороны азиатских стран. «Восточные партнеры прагматично используют тот факт, что новые рынки нужны подсанкционной экономике больше, чем она нужна им», — резюмировали эксперты РАН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с начала действия масштабных международных санкций России пришлось мобилизовать все имеющиеся ресурсы для предотвращения обвала экономики. При этом он отметил, что «ни одна страна мира теоретически не в состоянии была бы выдержать такой удар». В то же время Песков посетовал на недостаточные темпы роста российской экономики (увеличение ВВП ожидается на уровне трех процентов по итогам 2023 года) на фоне внешнего давления.

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      Анатолий Акулов
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