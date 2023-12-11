В топ-10 популярных направлений отдыха россиян остался только один город Европы

«Финион»: в топ-10 популярных направлений отдыха россиян вошли ОАЭ и Турция

В топ-10 популярных направлений для отдыха россиян в 2023 году остался только один город Европы — Париж. Такими данными поделились авторы исследования компании «Финион», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно статистике компании, в десятку востребованных туристических направлений также вошли ОАЭ (Дубай), Турция, Куба, Таиланд, Китай, Мальдивы, Япония, Египет и Южная Корея.

В исследовании отмечается, что снижение интереса к Европе у россиян связано с сокращением количества выданных виз. Так, по данным экспертов, в 2023 году отечественные туристы получили всего 603 тысячи шенгенов против 6,8 миллиона в 2013 году. Помимо этого, увеличилось число отказов в визах российским туристам: процент вырос с 0,9 до 10,2.

В опросе из более чем 2,5 тысячи клиентов специалисты компании «Финион», которая специализируется на консалтинге и помощи в получении зарубежных документов, оценили количество россиян, вынужденно (в связи с санкциями) или по собственному желанию пересмотревших свои туристические предпочтения.

Ранее туроператоры назвали самые популярные страны Европы для новогоднего отдыха россиян. Уточняется, что чаще всего отечественные туристы оформляют визы в Италию и Францию.

