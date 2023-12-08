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20:47, 8 декабря 2023Путешествия

Названы самые популярные для новогоднего отдыха россиян страны Европы

Италия и Франция стали самыми популярными странами Европы для отдыха россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Alice Donovan Rouse / Unsplash

Туроператоры назвали самые популярные страны Европы для новогоднего отдыха россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным источника, Европа все еще остается востребованным направлением для поездок отечественных туристов на Новый год. Уточняется, что чаще всего россияне оформляют визы в Италию и Францию.

По словам замдиректора компании «Ванд» Светланы Кречкиной, на турпоток негативно влияют сложность оформления виз и дорогие перелеты с пересадками. Она добавила, что в основном туристов интересуют Италия, Франция, Испания и Португалия.

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Кречкина отметила, что цены на восьмидневный экскурсионный тур с вылетом 30 декабря начинаются от 700 евро с человека, не учитывая стоимости авиабилетов. «Это цена поездки в Рим с двухместным размещением в отеле категории три звезды и несколькими экскурсиями», — пояснила она.

Ранее число турпоездок в страны Евросоюза из России с начала 2023 года возросло на треть. По словам президента РСТ Дмитрия Горина, летом у туроператоров хорошо были реализованы полетные программы в Черногорию через Кувейт, а также туры на Кипр через Ереван.

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      Марина Черняк
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