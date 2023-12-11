В ЦИК выразили готовность к попыткам срыва выборов президента в новых регионах

Зампред ЦИК Булаев: комиссия готова к попыткам срыва выборов в новых регионах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова к попыткам срыва голосований на выборах президента в новых регионах страны. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы понимаем, что те, кто крайне негативно относится к самой избирательной кампании в России, к выборам президента, еще более зло относятся к тому, что это голосование идет на территории четырех субъектов РФ, и не скрывают, что будут делать все возможное, чтобы запугать людей, чтобы сорвать голосование», — сказал Булаев.

По его словам, нечто подобное наблюдалось осенью в единый день голосования и во время референдумов по присоединению новых территорий.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.