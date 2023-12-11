Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 11 декабря 2023Наука и техника

Под Сицилией обнаружили древний бассейн пресной воды

Под Иблейскими горами в Сицилии обнаружили древний водоносный горизонт

Фото: Andy Vult / Unsplash

Геологи обнаружили глубокий древний подземный бассейн с пресной водой под горами в Сицилии. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Исследователи проанализировали карты и данные предыдущих исследований в поисках нефтяных месторождений. Они обнаружили то, что, по их мнению, является ранее неизвестным водоносным горизонтом под Иблейскими горами. Трехмерная модель показала, что этот слой вмещает около 17,5 кубического километра воды.

Ученые предполагают, что бассейн пресной воды оказался в ловушке во время Мессинского кризиса солености миллионы лет назад. В течение 700 тысяч лет произошла закупорка Гибралтарского пролива, которая привела к высыханию многих частей Средиземного моря, что способствовало воздействию дождевой воды на морское дно. Часть этой воды просочилась в глубины земной коры.

Ранее сообщалось, что специалисты из Нидерландов и Великобритании обнаружили следы затерянного в океане континента Арголанд, который ушел под воду около 155 миллионов лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Наличие коронавируса у Пахмутовой опровергли

      Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в России оценили

      Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

      Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

      Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

      На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости