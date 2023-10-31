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04:40, 31 октября 2023Наука и техника

Обнаружены следы затерянного в океане континента

Обнаружены следы затонувшего 155 миллионов лет назад континента Арголанд

Фото: NASA / Unsplash

Голландские специалисты обнаружили следы затерянного в океане континента Арголанд, который ушел под воду около 155 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Gondwana Research.

На протяжении семи лет команда изучала, где могут находиться обломки Арголанда, отколовшегося от Австралии в конце юрского периода. Среди доказательств его существования — оставшаяся в Индийском океане котловина, известная как Абиссальная равнина Арго. Предполагается, что ширина затонувшего континента достигала почти пяти тысяч километров.

Ученым удалось прийти к выводу, что континент на протяжении тысячелетий дрейфовал в сторону Юго-Восточной Азии. После чего (в конце триасового периода) он раскололся на архипелаг, а затем окончательно скрылся под водой. На данный момент его скалистые обломки находятся на дне Индийского океана, а также интегрированы в небольшие острова в районе Индонезии и Мьянмы.

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На основе полученной информации геологи смогли составить карту поэтапного разрушения Арголанда, которая затем была смоделирована на видео.

Ранее в октябре новозеландский исследователь Ник Мортимер создал подробную геологическую карту затонувшего континента Зеландия.

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      Елена Апазиди
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