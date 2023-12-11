Раскрыты подробности о Windows 12

Windows Central: Windows 12 получит глубокую интеграцию с ИИ и «режим создателя»

Операционная система нового поколения Windows получит глубокую интеграцию с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа раскрыли главные подробности следующей ОС от Microsoft. По информации источников, система фигурирует в отчетах под названием Hudson Valley, при этом точно неизвестно, будет ли Microsoft в итоге называть ее Windows 12 или нет.

В материале говорится, что в меню «Пуск» появится новая кнопка, запускающая «режим создателя». Он объединит в себе все сервисы Microsoft, позволяющие писать тексты, составлять таблицы и презентации, работать с изображениями. Также специальная настройка будет оптимизировать потребление электроэнергии.

Основной особенностью ОС окажется интеграция с ИИ — с этой точки зрения авторы называют Windows 12 революционной. Так, искусственный интеллект будет постоянно работать в фоновом режиме и моментально генерировать ответы на запросы пользователя.

Журналисты привели пример работы ИИ. Так, появится функция сложного поиска: например, если пользователь забыл название документа, то он сможет сформулировать запрос «покажи файл, который Боб прислал мне через мессенджер несколько дней назад». Опция Live Caption поможет переводить текст, аудио и видео на другие языки в режиме реального времени.

Ранее источники издания The Commercial Times рассказали, что следующая версия операционной системы от Microsoft выйдет в середине 2024 года. Есть вероятность, что Windows 12 покажут 24 июня.