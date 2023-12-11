Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 11 декабря 2023Наука и техника

Раскрыты подробности о Windows 12

Windows Central: Windows 12 получит глубокую интеграцию с ИИ и «режим создателя»

Фото: Rezvani / Unsplash

Операционная система нового поколения Windows получит глубокую интеграцию с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа раскрыли главные подробности следующей ОС от Microsoft. По информации источников, система фигурирует в отчетах под названием Hudson Valley, при этом точно неизвестно, будет ли Microsoft в итоге называть ее Windows 12 или нет.

В материале говорится, что в меню «Пуск» появится новая кнопка, запускающая «режим создателя». Он объединит в себе все сервисы Microsoft, позволяющие писать тексты, составлять таблицы и презентации, работать с изображениями. Также специальная настройка будет оптимизировать потребление электроэнергии.

Основной особенностью ОС окажется интеграция с ИИ — с этой точки зрения авторы называют Windows 12 революционной. Так, искусственный интеллект будет постоянно работать в фоновом режиме и моментально генерировать ответы на запросы пользователя.

Журналисты привели пример работы ИИ. Так, появится функция сложного поиска: например, если пользователь забыл название документа, то он сможет сформулировать запрос «покажи файл, который Боб прислал мне через мессенджер несколько дней назад». Опция Live Caption поможет переводить текст, аудио и видео на другие языки в режиме реального времени.

Ранее источники издания The Commercial Times рассказали, что следующая версия операционной системы от Microsoft выйдет в середине 2024 года. Есть вероятность, что Windows 12 покажут 24 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил встретиться президенту Бразилии и получил отказ

      Путин заметил покосившиеся дома в российском городе

      Российский таксист случайно нашел на обочине у леса отморозившую ноги девочку

      Открывшего стрельбу из ружья по полицейским россиянина арестовали

      ЦАХАЛ вывез десятки арестованных мальчиков и мужчин из Газы в нижнем белье

      Строители заселились в квартиры москвичей

      Названы самые часто замалчиваемые фантазии в сексе

      Пассажир позволил стюардессе покормить сына с ложечки и был пристыжен в сети

      Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Богдановкой

      Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости