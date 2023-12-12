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16:14, 12 декабря 2023Ценности

Бывшая возлюбленная Егора Крида раскрыла вес до беременности

Дарья Клюкина

Дарья Клюкина. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшая возлюбленная певца Егора Крида российская модель Дарья Клюкина раскрыла свой вес до беременности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, на котором она предстала в белом костюме, состоящем из широких брюк и кофты. Кроме того, она распустила волосы и отказалась от макияжа. При этом она прикрепила вопрос подписчика, который интересовался о весе звезды до ее беременности.

«54 килограмма, иногда 55 (раз в месяц). Смотрю на фото и не верится, что я такая была», — посетовала экс-участница реалити-шоу «Холостяк».

В ноябре Дарья Клюкина объявила о беременности. На размещенном снимке манекенщица предстала в желтом трикотажном костюме. При этом одежда облегала фигуру звезды.

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      Екатерина Ештокина
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