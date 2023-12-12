Чемпионат Турции по футболу приостановили после избиения судьи в матче Суперлиги

Чемпионат Турции приостановили после избиения судьи Мелера в матче Суперлиги

Турецкая футбольная федерация (TFF) приостановила чемпионат страны после инцидента в матче 15-го тура Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1). Об этом сообщается на сайте организации.

11 декабря по окончании игры президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу судью Халила Умута Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали.

«Это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всех участников турецкого футбола. Виновные будут наказаны самым суровым образом. По решению совета директоров TFF, матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок», — говорится в заявлении федерации.

После 15 туров лидерство в чемпионате Турции делят «Фенербахче» и «Галатасарай». В активе команд по 40 очков.