Имущество российского экс-депутата Гольдмана арестовали по делу о мошенничестве

МВД: суд арестовал имущество экс-депутата Гольдмана на один миллиард рублей

Суд арестовал имущество бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана и подконтрольного ему холдинга «Гольдман групп» на один миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Арестованы 383 объекта недвижимости: земельные участки и стоящие на них здания и сооружения. Арест наложен также на 136 единиц автомототехники.

23 ноября красноярское Заксобрание приняло решение о досрочном лишении Гольдмана депутатских полномочий. Он был избран в местный парламент в 2011 году.

Экс-парламентарий был объявлен в розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве с ущербом в размере более миллиарда рублей. Расследование было инициировано после обращения тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад».