Amazon обвинили в пропаганде фашизма

Итальянские партизаны обвинили Amazon в пропаганде фашизма

Национальная ассоциация партизан Италии обвинила компанию Amazon в продаже товаров, которые пропагандируют фашизм. Об этом сообщает итальянская газета Il Giornale со ссылкой на заявление ассоциации.

В частности, представители ассоциации возмущены продажей вещей с изображением бывшего лидера Италии и основателя фашистской идеологии Бенито Муссолини. Среди товаров перечислены статуэтки, брелоки для ключей, броши и кружки с изображениями диктатора.

«Эти вещи вызывают беспокойство и являются оскорбительными для тех, кто пострадал по вине фашистского и нацистского режимов, и для всех тех, кто верит в демократические ценности», — сообщили в ассоциации.

Издание отмечает, что подобная реакция связана с политическим контекстом. Ассоциация партизан выступает с жесткой критикой правящей коалиции во главе с Джорджией Мелони, которую они обвиняют в наследовании фашистских взглядов. Поэтому любой источник символики с Муссолини вызывает негативную реакцию со стороны данной организации.

Ранее ученые заявили, что редчайший вид жуков из Словении, названный в честь Адольфа Гитлера, оказался на грани исчезновения из-за неонацистов. После окончания Второй мировой войны много раз поднималась общественная дискуссия о переименовании словенских жуков. В последние годы эта проблема обрела еще один смысл, помимо самого названия. Дело в том, что жужелицы стали объектом культа у неонацистов, которые начали массово собирать их для своих коллекций. Теперь ученые говорят, что редчайший вид почти полностью исчез из-за фанатов Гитлера.