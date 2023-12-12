Кандидат в президенты США заявил о превосходстве оружия России над американским

Кандидат в президенты США Рамасвами: у России оружие лучше, чем у нас

Российское оружие превосходит американские аналоги. Об этом в ходе предвыборного мероприятия в штате Нью-Гэмпшир заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, сообщает РИА Новости.

«У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас», — констатировал он.

Кандидат в президенты также отметил, что союз России и Китая является главной угрозой для национальной безопасности США, однако американское правительство лишь усиливает его, предоставляя военную помощь Украине. По его словам, помогать Киеву и дальше не имеет никакого смысла, потому что Вооруженные силы Украины уже получили большое количество средств, но так ничего и добились на поле боя.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия продиктует Украине условия мирного завершения конфликта и определит ее границы. Он уточнил, что Москва одержала стратегическую победу и никогда не позволит Киеву стать членом Североатлантического альянса.