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12:33, 12 декабря 2023Мир

Канцлер Австрии выступил против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Канцлер Австрии Нехаммер: Вена против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Вена выступает против начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) на нынешних условиях. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер во время слушаний на заседании комитета по делам ЕС нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

«Нехаммер ответил депутатам от Австрийской партии свободы Петре Штегер, Кристиану Хафенекеру и Акселю Кассеггеру, что Австрия не согласится на переговоры о членстве Украины на нынешних условиях», — отмечается в материале.

Нехаммер подчеркнул, что вступление Украины не должно идти в ущерб другим странам, которые давно находятся на пути в Евросоюз. В частности, политик упомянул Боснию и Герцеговину, а также другие страны Западных Балкан. По его мнению, их вступление в сообщество не должно быть отложено из-за евроинтеграции Украины и Молдавии. При этом канцлер добавил, что в дальнейшем перспектива вступления Киеву и Кишиневу должна быть предоставлена.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, заявил, что вступление Украины в ЕС опустошило бы бюджет и «не оставило бы камня на камне» от него, так как потребовало бы постоянного финансирования Киева за счет других членов сообщества.

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      Максим Габриелян
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