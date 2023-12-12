Среда обитания
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17:08, 12 декабря 2023Среда обитания

Квартиры жителей российского города покрылись льдом изнутри

В Тюмени в квартире покрылся льдом плинтус в детской комнате

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Тюмени из-за аномального похолодания льдом покрылась часть плинтуса в квартире местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Город | Тюмень».

Фото из квартиры на улице Широтной, 104 в Telegram-канал прислали местные жители. Отмечается, что покрытый льдом плинтус находится в детской комнате. При этом квартира расположена «далеко не на первом этаже». «Окна пластиковые во льду, из-под плинтуса дует так, что ноги постоянно мерзнут», — говорится в описании к фото.

С утра 12 декабря температура воздуха в Тюмени опустилась до отметки минус 38 градусов, при этом ощущалась как минус 47 градусов. Синоптики пообещали, что к ночи температура поднимется до отметки минус 23 градуса.

Из-за аномально низкой температуры подъезд одного из жилых домов в городе покрылся льдом изнутри. В сети появились кадры, на которых лед полностью покрыл раму и подоконники расположенного в подъезде окна, из-за чего оно стало похоже на морозильную камеру.

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      Мария Черкасова
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