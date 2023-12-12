Лоза охарактеризовал райдер Брежневой фразой «обычные понты»

Юрий Лоза прокомментировал райдер Веры Брежневой фразой «обычные понты»

Композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал райдер украинской певицы Веры Брежневой, заявив, что это «обычные понты». Его слова приводит Star Hit.

«Я посмотрел: обычные понты вроде тонированного "Мерса", усиленной охраны и указаний администрации отеля, в котором она будет жить, заклеить все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания, а также занавесить окна плотными шторами. Кое-что по мелочи, вроде особенной еды и питья», — сказал Лоза, выразив удивление, почему на родине артистки никто не делает высказываний по поводу ее желания выступить перед россиянами.

Ранее был раскрыт райдер Веры Брежневой. Исполнительница ждет от заказчиков выступлений тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi и усиленную охрану. До этого Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро.