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12:05, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Финалист «Фабрики звезд» рассказал о воровстве на съемках шоу

Певец Руслан Масюков заявил, что у него украли много вещей на «Фабрике звезд»
Руслан Масюков

Руслан Масюков. Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Российский певец, финалист пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Руслан Масюков рассказал о воровстве на съемках программы. В интервью для канала RU.TV, запись которого доступна на YouTube, он заявил, что за время участия в проекте у него украли много вещей.

«У меня очень много вещей своровали за период "Фабрики звезд", начиная причем со звездного дома и заканчивая нашим последним городом, в котором мы давали концерт, очень много, вообще просто всего, за исключением, наверное, трусов. Своровали все», — пожаловался артист.

Ранее Масюков сообщил, что так и не получил автомобиль, который ему полагался за второе место на «Фабрике звезд». По словам певца, он созванивался с продюсерами, сотрудничавшими с Первым каналом, но никто из них не смог сказать, когда ему вручат машину.

Перед этим певица Виктория Дайнеко, победившая в пятом сезоне «Фабрики звезд», раскрыла, получила ли квартиру, которую ей обещали за первое место на проекте. Как уточнила артистка, вместо недвижимости ей дали деньги, которые она потратила на покупку квартиры.

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      Олег Давыдов
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