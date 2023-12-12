Финалист «Фабрики звезд» рассказал о воровстве на съемках шоу

Певец Руслан Масюков заявил, что у него украли много вещей на «Фабрике звезд»

Российский певец, финалист пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Руслан Масюков рассказал о воровстве на съемках программы. В интервью для канала RU.TV, запись которого доступна на YouTube, он заявил, что за время участия в проекте у него украли много вещей.

«У меня очень много вещей своровали за период "Фабрики звезд", начиная причем со звездного дома и заканчивая нашим последним городом, в котором мы давали концерт, очень много, вообще просто всего, за исключением, наверное, трусов. Своровали все», — пожаловался артист.

Ранее Масюков сообщил, что так и не получил автомобиль, который ему полагался за второе место на «Фабрике звезд». По словам певца, он созванивался с продюсерами, сотрудничавшими с Первым каналом, но никто из них не смог сказать, когда ему вручат машину.

Перед этим певица Виктория Дайнеко, победившая в пятом сезоне «Фабрики звезд», раскрыла, получила ли квартиру, которую ей обещали за первое место на проекте. Как уточнила артистка, вместо недвижимости ей дали деньги, которые она потратила на покупку квартиры.

