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18:44, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Победитель «Фабрики звезд» раскрыл судьбу полагающегося в финале шоу приза

Певец Масюков заявил, что не получил машину, подаренную ему на «Фабрике звезд»

Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Российский певец, участник пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Руслан Масюков раскрыл судьбу приза, который ему полагался в финале передачи. Подробностями он поделился в интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

Масюков заявил, что за второе место на «Фабрике звезд» ему должны были подарить автомобиль. «Я стал звонить то [продюсеру Максиму] Фадееву, то [продюсеру Юрию] Аксюте. (...) [Я спрашивал], когда я получу машину, будет ли у меня машина», — вспомнил он.

Звезда «Фабрики звезд» добавил, что ни один из продюсеров так и не смог ответить, когда ему вручат приз. В результате певец так и не получил автомобиль.

Первое место в пятом сезоне «Фабрики звезд» заняла певица Виктория Дайнеко. Она рассказывала, что после шоу ей подарили квартиру. При этом артистка отмечала, что получить обещанный приз ей удалось не сразу.

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      Олег Давыдов
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