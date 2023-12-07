Победитель «Фабрики звезд» раскрыл судьбу полагающегося в финале шоу приза

Певец Масюков заявил, что не получил машину, подаренную ему на «Фабрике звезд»

Российский певец, участник пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Руслан Масюков раскрыл судьбу приза, который ему полагался в финале передачи. Подробностями он поделился в интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

Масюков заявил, что за второе место на «Фабрике звезд» ему должны были подарить автомобиль. «Я стал звонить то [продюсеру Максиму] Фадееву, то [продюсеру Юрию] Аксюте. (...) [Я спрашивал], когда я получу машину, будет ли у меня машина», — вспомнил он.

Звезда «Фабрики звезд» добавил, что ни один из продюсеров так и не смог ответить, когда ему вручат приз. В результате певец так и не получил автомобиль.

Первое место в пятом сезоне «Фабрики звезд» заняла певица Виктория Дайнеко. Она рассказывала, что после шоу ей подарили квартиру. При этом артистка отмечала, что получить обещанный приз ей удалось не сразу.