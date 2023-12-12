Мать державшего 14 лет в плену девушку маньяка отправили в психдиспансер

Мать смолинского маньяка Владимир Ческидова отправили в психдиспансер

В Челябинской области 72-летнюю Валентину Ческидову отправили в психдиспансер. Женщина является матерью смолинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену девушку. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает издание КП.

По данным издания, пенсионерку направили в медицинского учреждение для судебно-психиатрической экспертизы, производство которой займет около 30 дней. Следователи полагают, что россиянка помогала сыну удерживать пленниц, одну из которых он насиловал на протяжении 14 лет. Сын пенсионерки — Владимир Ческидов находится в СИЗО.

1 августа следователи предъявили обвинение в похищении людей, убийстве и изнасиловании россиянину и его матери-пенсионерке. Молодая россиянка, прожившая в плену у смолинского маньяка 14 лет, рассказала следователям о систематических избиениях. Сбежать ей удалось лишь когда в очередной раз мучителя увезли с обострением психического заболевания.