На Украине назвали сроки принятия позволяющего запретить УПЦ закона

Стефанчук: Рада в начале 2024 года может принять позволяющий запретить УПЦ закон

Верховная Рада Украины уже в начале 2024 года может принять закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает РИА Новости.

«Комитет должен провести решения, консультации, принять как предложение во втором чтении. Я надеюсь, этот вопрос может быть решен в начале следующего года», — заявил Стефанчук в эфире всеукраинского телемарафона.

19 октября Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект в будущем позволит через суд добиться запрета на деятельность УПЦ.