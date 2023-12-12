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19:58, 12 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали сроки принятия позволяющего запретить УПЦ закона

Стефанчук: Рада в начале 2024 года может принять позволяющий запретить УПЦ закон

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

Верховная Рада Украины уже в начале 2024 года может принять закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает РИА Новости.

«Комитет должен провести решения, консультации, принять как предложение во втором чтении. Я надеюсь, этот вопрос может быть решен в начале следующего года», — заявил Стефанчук в эфире всеукраинского телемарафона.

19 октября Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект в будущем позволит через суд добиться запрета на деятельность УПЦ.

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