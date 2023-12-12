Стали известны подробности о прилетевшем без памяти в США россиянине

«Лента.ру»: прилетевший в США без памяти россиянин Очигава мог быть судим

Россиянин, который прилетел в США из Дании без документов и не вспомнил, как попал на борт самолета, мог быть судим за незаконное хранение наркотиков. Такую информацию удалось узнать «Ленте.ру» из открытых источников.

Прилетевший без памяти в США российский экономист был судим и занимался бизнесом

Всего удалось найти троих человек с именем Очигава Сергей Владимирович — 1960-го, 1969-го и 1977-го годов рождения. Именно так зовут мужчину с гражданством России, который потерял память по прилете в Лос-Анджелес, однако точная дата его рождения неизвестна. На основе того, что прилетевший в США назвал себя российским экономистом, можно прийти к выводу, что речь идет именно о мужчине 1977 года рождения.

Как выяснило издание, Очигава Сергей Владимирович 1977 года рождения окончил РЭУ имени Плеханова. Также в электронной библиотеке Dissercat есть его научная диссертация на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий».

Также согласно информации, которую обнаружила «Лента.ру», Сергей Очигава в 1998 году получил 7 месяцев условно за незаконное хранение гашиша. Он прописан в квартире в центре Москвы, по предварительным данным, мужчина холост

Сергей Очигава был учредителем ООО «Арт Дизайн Гэллери», а также соучредителем ООО «Возрождение М», следует из информации «КонтурФокус». Первое предприятие управляло галереей современного искусства Boccara в Москве, второе занималось торговлей спорттоварами и прекратило работу в апреле 2022 года. Также известно, что у мужчины были проблемы с банками. Некоторые финансовые организации вносили его в черные списки.

Россиянин не смог вспомнить прилет в США

Человек по имени Сергей Очигава без документов, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и был задержан во время прохождения паспортного контроля. Это произошло 4 ноября, однако известно о случившемся стало только 11 декабря из материала издания 404media.

В опубликованных документах ФБР сказано, что мужчину, который представился Сергеем Очигавой, задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля. Его не смогли найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Он не предъявил документы, а на допросе сказал, что оставил свой американский паспорт в самолете, однако его там не нашли. Сам Очигава заявил, что не помнит, как попал на борт в Копенгагене. Также он не смог объяснить, что делал в Дании. По словам мужчины, он не спал три дня и не понимает, что происходит.

Никто не знает, как мужчина попал на борт

В базах американских пограничников он не значился, как и не значился в базах скандинавской авиакомпании SAS. При досмотре багажа у него нашли российское и израильское удостоверения личности, а также частичное фото паспорта на телефоне с его именем, датой рождения и номером документа. Какой страны паспорт — не уточняется.

Члены экипажа рассказали, что во время полета Очигава «бродил по салону и все время менял места». Кресло, на которое он сел, должно было быть свободным. Также мужчина просил добавки, когда приносили еду, пытался съесть шоколад членов экипажа и пробовал заговорить с другими пассажирами.

Родственники Очигавы рассказали о его странном поведении

Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости» у родственников Сергея Очигавы, после 24 февраля 2022 года Сергей уехал в Израиль, где у него начались проблемы со здоровьем и приступы тревоги на фоне «геополитической ситуации». В последние полгода он стал странным, не отвечал на сообщения и сбрасывал звонки во время разговора, а через некоторое время и вовсе перессорился со всеми родственниками и перестал выходить на связь.