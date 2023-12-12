Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:45, 12 декабря 2023Культура

Нюша призналась в желании вернуться на сцену

Певица Нюша заявила, что хочет вернуться на сцену

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, заявила о желании вернуться на сцену в новом году. Об этом она сообщила в разговоре с News.ru.

Артистка отметила, что соскучилась по творчеству и хочет заново окунуться в этот процесс.

«Для меня этот год был такой внутренней перестройкой, потому что много чего поменялось и я провела очень большую внутреннюю работу над собой. И теперь я очень хочу познакомить свою аудиторию с новой версией меня», — поделилась исполнительница.

Свой первый перерыв в карьере Шурочкина взяла в 2018 году после рождения дочери Симбы. В 2021-м исполнительница родила сына, которого вместе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, назвала Сафроном.

В начале этого года артистка высказалась о расставании с хип-хоп-исполнителем Егором Кридом.

Ранее канадский рэпер и продюсер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) заявил, что возьмет перерыв в своей творческой карьере из-за проблем со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме обозначили сроки исчерпания помощи Украине

      Плющенко исполнил двойной тулуп и обратился к россиянам

      Путин поблагодарил Зорькина за работу Конституционного суда

      Финляндия значительно увеличит производство боеприпасов

      Квартиры жителей российского города покрылись льдом изнутри

      Названа дата первого автобусного рейса из России в Финляндию

      Арест блогеру Шабутдинову продлили

      Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

      Турист надругался над девочкой-подростком в туалете ночного клуба и сел в тюрьму

      Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости