Нюша призналась в желании вернуться на сцену

Певица Нюша заявила, что хочет вернуться на сцену

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, заявила о желании вернуться на сцену в новом году. Об этом она сообщила в разговоре с News.ru.

Артистка отметила, что соскучилась по творчеству и хочет заново окунуться в этот процесс.

«Для меня этот год был такой внутренней перестройкой, потому что много чего поменялось и я провела очень большую внутреннюю работу над собой. И теперь я очень хочу познакомить свою аудиторию с новой версией меня», — поделилась исполнительница.

Свой первый перерыв в карьере Шурочкина взяла в 2018 году после рождения дочери Симбы. В 2021-м исполнительница родила сына, которого вместе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, назвала Сафроном.

В начале этого года артистка высказалась о расставании с хип-хоп-исполнителем Егором Кридом.

Ранее канадский рэпер и продюсер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) заявил, что возьмет перерыв в своей творческой карьере из-за проблем со здоровьем.