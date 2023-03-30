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12:35, 30 марта 2023Культура

Певица Нюша высказалась о расставании с Егором Кридом

Певица Нюша заявила, что больно переживала расставание с рэпером Егором Кридом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, высказалась о расставании с хип-хоп-исполнителем Егором Кридом. Своим мнением она поделилась в рамках подкаста «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

Исполнительница отметила, что разрыв с рэпером дался ей тяжело, из-за чего она долгое время не могла позволить себе комментировать их отношения.

«Есть свои внутренние моменты и переживания. И это тоже часть моей жизни, которая может кому-то помочь, когда я проживаю свой опыт. Если я не готова говорить, тогда еще больно переживаю. Когда все прошло, я готова об этом сообщать», — поделилась артистка.

Роман Крида и Нюши начался в 2014 году, однако пара скрывала свои отношения. О том, что музыканты были вместе, стало известно спустя два года, в 2016-м, когда хип-хоп-исполнитель выпустил трек, посвященный разрыву с певицей.

Ранее стало известно, что американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) обручилась со своим возлюбленным, музыкантом Эваном Виникером спустя несколько месяцев тайного романа.

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Анастасия Астахова
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Певица Нюша высказалась о расставании с Егором Кридом
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