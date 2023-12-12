Оценен объем принадлежащих иностранцам замороженных российских акций

Мосбиржа: иностранцам принадлежит 60 % торгующихся российских акций

Иностранным инвесторам принадлежит более 60 процентов торгуемых российских акций. Это следует из оценки Мосбиржи, которую приводит РБК. Активы находятся на счетах иностранных управляющих компаний (УК).

Не заблокированы они только у двух процентов нерезидентов. При этом некоторые из них технически еще могут работать на российском рынке. В настоящее время ближневосточные суверенные фонды остались единственной крупной группой инвесторов-нерезидентов на российском рынке акций, указывается в материалах площадки.

Отмечается, что иностранцы предпочитали акции быстрорастущих секторов — технологического, потребительского, банковского. При этом почти все зарубежные инвестиции на российском рынке акций до 2022 года приходились на УК западных стран — США (45 процентов), Великобритании (25 процентов), континентальной Европы (25 процентов).

В конце февраля прошлого года Банк России запретил брокерам страны исполнять поручения на продажу российских активов, принадлежащих нерезидентам, а выплаты по таким активам иностранцы получают на счета типа «С». С них нельзя вывести деньги, но можно оплачивать комиссии за ведения счета, налогов и ряда других обязательных платежей. Российские инвесторы также ограничены в сделках с принадлежащими им иностранными активами из-за западных санкций.

Президент России Владимир Путин подписал 8 ноября указ, согласно которому заблокированные в стране средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. Получить средства разрешат по тем бумагам, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут подать заявки на продажу активов на сумму не более 100 тысяч рублей.

ЦБ уточняет, что нерезидентам надо будет подать заявку на покупку бумаг. Активы, которые они приобретут, будут зачислены на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Оплатить их нерезиденты смогут со счетов типа «С».