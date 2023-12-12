Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:30, 12 декабря 2023Экономика

Оценен объем принадлежащих иностранцам замороженных российских акций

Мосбиржа: иностранцам принадлежит 60 % торгующихся российских акций

Фото: Nick Chong / Unsplash

Иностранным инвесторам принадлежит более 60 процентов торгуемых российских акций. Это следует из оценки Мосбиржи, которую приводит РБК. Активы находятся на счетах иностранных управляющих компаний (УК).

Не заблокированы они только у двух процентов нерезидентов. При этом некоторые из них технически еще могут работать на российском рынке. В настоящее время ближневосточные суверенные фонды остались единственной крупной группой инвесторов-нерезидентов на российском рынке акций, указывается в материалах площадки.

Отмечается, что иностранцы предпочитали акции быстрорастущих секторов — технологического, потребительского, банковского. При этом почти все зарубежные инвестиции на российском рынке акций до 2022 года приходились на УК западных стран — США (45 процентов), Великобритании (25 процентов), континентальной Европы (25 процентов).

Материалы по теме:
В США решили передать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
В США решили передать Украине замороженные активы России.Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
8 ноября 2023
Израильские банки начали ограничивать операции с ценными бумагами россиян. Чем это грозит инвесторам?
Израильские банки начали ограничивать операции с ценными бумагами россиян.Чем это грозит инвесторам?
16 ноября 2023

В конце февраля прошлого года Банк России запретил брокерам страны исполнять поручения на продажу российских активов, принадлежащих нерезидентам, а выплаты по таким активам иностранцы получают на счета типа «С». С них нельзя вывести деньги, но можно оплачивать комиссии за ведения счета, налогов и ряда других обязательных платежей. Российские инвесторы также ограничены в сделках с принадлежащими им иностранными активами из-за западных санкций.

Президент России Владимир Путин подписал 8 ноября указ, согласно которому заблокированные в стране средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. Получить средства разрешат по тем бумагам, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут подать заявки на продажу активов на сумму не более 100 тысяч рублей.

ЦБ уточняет, что нерезидентам надо будет подать заявку на покупку бумаг. Активы, которые они приобретут, будут зачислены на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Оплатить их нерезиденты смогут со счетов типа «С».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Момент проноса ружья устроившей стрельбу в Брянске ученицей попал на видео

      Сотни людей пострадали из-за обледеневших тротуаров в российском городе

      Обнаружена новая симбиотическая звезда

      Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора

      Популярный комик назвал ведущего КВН позорищем

      Назван неочевидный симптом невроза

      Канада расширила антироссийские санкции

      «Ростов» расстался с бывшим футболистом сборной России

      США ввели новый пакет санкций против России

      Жители Подмосковья остались без тепла на три недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости