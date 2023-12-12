Банки европейской страны ввели комиссии на заблокированные активы россиян

«Ведомости»: банки Швейцарии ввели комиссии на заблокированные активы россиян

Крупные швейцарские банки ввели комиссии на заблокированные активы россиян. Об этом со ссылкой на источники среди брокеров сообщает газета «Ведомости».

Ряд банков европейской страны не только ввели комиссию на замороженные счета, но и берут плату за обслуживание счетов, которыми невозможно пользоваться, за несколько лет вперед. «Идея такая, что есть счет, его надо обслуживать, не важно, что человек не может воспользоваться услугой, по факту она все равно оказывается», — пояснил источник издания.

Заморозка активов может длиться долгие годы, поэтому банки, не желая обслуживать их за свой счет и закладывая риски, вынуждены взимать комиссии за обслуживание альтернативным путем, отметил партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский.

Банки могут вводить комиссии на заблокированные активы для клиентов, с которыми хотят, но не могут разорвать отношения, добавил сооснователь финтех-компании Skyfort Сергей Ишков.

Ранее о прекращении работы с россиянами объявил один из крупнейших швейцарских банков, Julius Baer. Счета клиентов собираются закрыть до 31 декабря 2023 года. Компания предупредила клиентов, которые постоянно проживают в России, уведомлениями о предстоящем закрытии счетов. Организация объяснила прекращение деловых отношений тем, что больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам, «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями».

Швейцарский UBS также решил отказаться от большей части российских клиентов. После поглощения Credit Suisse организация пообещала закрыть до 75 процентов счетов россиян, так как считает сотрудничество с ними слишком рискованным. В первую очередь разрыв отношений с UBS грозит «офшорным клиентам», то есть лицам с российским паспортом, которые проживают в других странах и обслуживаются в Credit Suisse на трансграничной основе. Помимо них, UBS намерен отказаться от клиентов и из других юрисдикций из опасений за свою репутацию.