69-я параллель
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17:41, 12 декабря 202369-я параллель

Россияне искупались в водоеме в 50-градусный мороз и попали на видео

В Якутске мужчины искупались в водоеме в 50-градусный мороз и попали на видео

В Якутске россияне решили искупаться в водоеме под открытым небом в 50-градусный мороз. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, как автор видео показывает термометр, висящий на улице. Отметка на нем опустилась ниже минус 50 градусов. Затем он переводит фокус на двоих мужчин, которые хотят окунуться в прорубь, уже начавшую покрываться льдом. Один из россиян спускается по лестнице в воду.

«Морж из Новокузнецка и морж из Якутска. У нас уже прорубь во льду», — сказал автор видео.

Накануне утром в селе Курай Республики Алтай столбики термометров опустились до рекордных минус 58 градусов. Местные жители публиковали фотографии упавших замертво от мороза птиц. Сервисы погоды при этом фиксируют иные показатели температуры.

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      Никита Абрамов
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