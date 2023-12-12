Россияне искупались в водоеме в 50-градусный мороз и попали на видео

В Якутске мужчины искупались в водоеме в 50-градусный мороз и попали на видео

В Якутске россияне решили искупаться в водоеме под открытым небом в 50-градусный мороз. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, как автор видео показывает термометр, висящий на улице. Отметка на нем опустилась ниже минус 50 градусов. Затем он переводит фокус на двоих мужчин, которые хотят окунуться в прорубь, уже начавшую покрываться льдом. Один из россиян спускается по лестнице в воду.

«Морж из Новокузнецка и морж из Якутска. У нас уже прорубь во льду», — сказал автор видео.

Накануне утром в селе Курай Республики Алтай столбики термометров опустились до рекордных минус 58 градусов. Местные жители публиковали фотографии упавших замертво от мороза птиц. Сервисы погоды при этом фиксируют иные показатели температуры.